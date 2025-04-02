«Будьте любезны и не торопитесь»: дипломатия Трампа увязла в украинском болоте

Американское издание The Wall Street Journal анализирует нынешнюю пробуксовку мирных переговоров по Украине и приходит к слежующему выводу, вынесенному в заголовок материала: «Россия и Украина используют схожую тактику в отношениях с Трампом — будьте любезны и не торопитесь».
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