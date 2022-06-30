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Мощность возобновляемых источников энергии в Китае выросла на 15,1%

Мощность возобновляемых источников энергии в Китае выросла на 15,1%

Установленная мощность возобновляемых источников энергии в Китае к концу мая достигла 1,1 млрд кВт, увеличившись на 15,1% в годовом исчислении, показали данные Национального энергетического управления страны, передает 29 июня агентство Синьхуа.

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