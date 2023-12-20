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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий едет в Китай, «Ман Сити» в финале клубного ЧМ, поручения Путина по спорту, «Зенит» настрадался от судей, «Челси» вышел в полуфинал Кубка лиги, Холанда назвали спортсменом года и другие новости

1. Леонид Слуцкий снова будет тренировать – есть инсайд, что он возглавит китайский «Шанхай Шэньхуа».

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