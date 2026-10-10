Flightradar24: у берегов Чили Airbus передал сигнал тревоги

Пассажирский Airbus, вылетевший из Сантьяго в Трухильо, подал сигнал тревоги у берегов Чили. Лайнер изменил курс и направился в аэропорт Антофагаста.
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