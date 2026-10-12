Аргументы недели Демографическая бомба Узбекистана Узбекистан сталкивается с демографической бомбой замедленного действия, и тиканье этого часового механизма становится всё громче.
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