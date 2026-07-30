В надежде выклянчить у Запада новое чудо-оружие и очередной денежный транш, главарь киевского режима решился на крайнюю меру.
Теперь точно конец. Зеленский нанес "сокрушительный удар"
Комментарии
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G
Gleb
Юрий Гаврилов
Столько много слов ,но пока ни о чём. Зеленскому пока ничего не грозит.Увы.
Вот-вот. Блохеров развелось, как самих блох. И всё ни о чём. Ни одно их вангование не случилось.
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1 м.
Евгений Благородный
А Иран жалеть никого не будет.
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1 м.
Татьяна Мироненко
Может хоть Иран уроет этого безумца?🙏
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1 м.
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