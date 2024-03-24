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Как немец ходил за семь морей хусита воевать

Как немец ходил за семь морей хусита воевать

Причины После трагических событий в Израиле 7 октября 2023 года и последовавшей за ней операцией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) практически единственной страной мусульмано-арабского мира, которая действительно не только словом, но и «огнём и мечом» поддержала палестинских братьев, стал Йемен.

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