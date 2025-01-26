Александр Бельский рассказал об инициативе по переносу экзаменов для студентов-волонтеров

Её вынес на обсуждение член Молодежного парламента Денис Жгунов Председатель ЗакСа Александр Бельский рассказал об инициативе члена молодежного парламента и председателя «Гуманитарного Добровольческого Корпуса» Дениса Жгунова по переносу времени сдачи экзаменов для студентов-волонтеров.