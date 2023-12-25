Победительница шоу ТНТ пожаловалась на проблемы со здоровьем после проекта

Победительница «Звезд в Африке» Искандарова рассказала о проблемах с питанием Победительница популярного шоу «Новые звезды в Африке» на телеканал ТНТ, юмористка Евгения Искандарова пожаловалась на проблемы со здоровьем после проекта.