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Победительница шоу ТНТ пожаловалась на проблемы со здоровьем после проекта

Победительница шоу ТНТ пожаловалась на проблемы со здоровьем после проекта

Победительница «Звезд в Африке» Искандарова рассказала о проблемах с питанием Победительница популярного шоу «Новые звезды в Африке» на телеканал ТНТ, юмористка Евгения Искандарова пожаловалась на проблемы со здоровьем после проекта.

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