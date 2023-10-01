«Важнее всех подарков»: ветераны ВОВ рассказали о поддержке «Волонтеров Победы»

ТЮМЕНЬ, 1 октября, ФедералПресс. Активисты всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в День пожилого человека посетили тружениц тыла, узниц концлагерей и участников Великой Отечественной войны и поздравили их с праздником.
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