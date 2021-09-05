Мама ненавидит меня и моего сына

5МИНУТКАДети и семьяМама ненавидит меня и моего сына Мне было 28 лет, когда я задумалась о своем будущем. Работала в небольшом городке, где свободных мужчин почти не осталось.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьоксана оксанатихий ужас....НБНина БукинаНе мать, а мачеха! Любит тол ко себяАнна Желтоногова (Желтоногова.)Ужас какой! Любите своего сына, не будьте такой, как мама. Дай Бог вам мужчину хорошего встретить!Vera DobryaginaНевероятно, есть же такие женщины...У самой личного счастья не было, так хоть бы внуку порадовалась. А она вместо этого и дочь от себя отвернула, и старость свою ничем не скрасит, скорее всего, внук без ласки бабушки вырастет. А женщина ещё встретит свою судьбу, для порядочной женщины и мужчина хороший найдётся.Евгений МоцарьКак всегда Вера.Ваши комменты самые интересные и адекватные!Но не факт Что встретит!И не факт.что если встретит.То он будет хороший!Тут как в лоткрее!Повезло не повезло!От человека мало.что зависит!Тут вопрос сугубо в руках Небесной Канцелярии!Ну дай Бог конечно Чтобы ей в этом вопросе повезло!🙏😉👍Vera DobryaginaСпасибо, Евгений, соглашусь с Вами, к сожалению, найти своего человека по жизни-задача не из простых. Очень многое зависит от удачи и везения.Комментировать
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