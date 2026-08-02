Spiegel: в руководстве ХДС обсуждают отставку канцлера ФРГ Мерца после выборов

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждает отставку действующего канцлера Германии Фридриха Мерца после сентябрьских выборов в региональные парламенты в трех федеральных землях страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии