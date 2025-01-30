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Дамплинги и фарфор ручной работы: что попробовать и купить на площадках китайского Нового года в Москве

Дамплинги и фарфор ручной работы: что попробовать и купить на площадках китайского Нового года в Москве

Столица погрузилась в волшебство празднования Китайского Нового года в рамках «Зимы в Москве». Фестивальные площадки оживают под звуки традиционной музыки, ароматы восточных угощений и яркие цвета праздничных украшений.

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