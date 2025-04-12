ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 747 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    согласнаТелеведущая Кудря...
  • Юрий Вершинин
    И вообще. Что это за хрен такой? Впервые слышу. Ощущение такое, что помер папа римскийТелеведущая Кудря...
  • Eduard
    Французики конечно в Одессе думаюи окопаться!Мирошник оценил и...

МВД предупредило о приложениях, похищающих персональные данные

МВД предупредило о приложениях, похищающих персональные данные

Аферисты предлагают оплату за лайки в соцсетях.фото: агентство «Москва»Мошенники предлагают пользователям установить приложения, которые распространяют вредоносное программное обеспечение, похищающее персональные данные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх