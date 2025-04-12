МВД предупредило о приложениях, похищающих персональные данные

Аферисты предлагают оплату за лайки в соцсетях.фото: агентство «Москва»Мошенники предлагают пользователям установить приложения, которые распространяют вредоносное программное обеспечение, похищающее персональные данные.
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