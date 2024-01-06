Правительство поддержит развитие сельских территорий

«Правительство продолжает работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. Принято решение увеличить объемы господдержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий», - говорится в сообщении кабмина.
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