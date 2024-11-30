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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Газзаев о выборах президента РФС: «Нет кандидата лучше, чем Дюков. При изоляции делается все, что поддержать наш футбол. У нас очень интересный чемпионат»

Выборы президента РФС пройдут 2 февраля 2025 года. Дюков занимает должность главы РФС с 2019 года. «Полностью выражаю поддержку Александру Дюкову.

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