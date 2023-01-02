Сенатор Пушков: “Эскалация ведущих держав может начаться с Украины, Тайваня и Кореи”

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что развитие событий в трех местах – на Украине, Тайване и Корейском полуострове – может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих мировых держав.
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