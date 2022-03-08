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Это новый тренд: Samsung убрала зарядное устройство из комплекта смартфонов Galaxy A

Это новый тренд: Samsung убрала зарядное устройство из комплекта смартфонов Galaxy A

В пятницу Samsung выпустила свои новые телефоны серии A 2022 года в США: Galaxy A13 5G и Galaxy A03s появились в ее интернет-магазине по бюджетным ценам в 250 и 160 долларов соответственно.

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