Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Сергей Алексеев
    Сирия это наш мост в Африку, или Африка нам тоже не нужна???В эндшпиле все со...
  • Мария
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Старовойт намекнул на причины, по которым Смирнова сняли с должности губернатора Курской области

Старовойт намекнул на причины, по которым Смирнова сняли с должности губернатора Курской области

Царьград Roman Naumov/Globallookpress В частично оккупированной врагом Курской области серьёзные кадровые перестановки: накануне президент России Владимир Путин принял отставку Алексея Смирнова и назначил врио губернатора региона Александра Хинштейна.

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