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NEJM: экспериментальная терапия излечила ребенка от спинальной мышечной атрофии

NEJM: экспериментальная терапия излечила ребенка от спинальной мышечной атрофии

Международная группа врачей из США и Швейцарии впервые в медицинской практике успешно вылечила ребенка от спинальной мышечной атрофии (СМА) типа 1 — редкого и летального генетического заболевания — еще до его рождения.

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