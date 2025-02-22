NEJM: экспериментальная терапия излечила ребенка от спинальной мышечной атрофии

Международная группа врачей из США и Швейцарии впервые в медицинской практике успешно вылечила ребенка от спинальной мышечной атрофии (СМА) типа 1 — редкого и летального генетического заболевания — еще до его рождения.
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