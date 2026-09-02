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Топовый камерофон Vivo X500 Pro Max получит огромный 2K-экран на 144 Гц и рамку 1 мм

Топовый камерофон Vivo X500 Pro Max получит огромный 2K-экран на 144 Гц и рамку 1 мм

6,85 дюйма, 2K+, 144 Гц и плоская панель без изгибов Digital Chat Station опубликовал новые сведения о Vivo X500 Pro Max.

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