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Как я составляла бизнес-план для социального контракта: практический разбор

Как я составляла бизнес-план для социального контракта: практический разбор

Когда речь заходит о государственной поддержке для запуска собственного дела, большинство людей теряются ещё на этапе подготовки документов.

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