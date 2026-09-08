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Царьград

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«Водный союз» устранил аварию и восстановил водоснабжение Кургана

«Водный союз» устранил аварию и восстановил водоснабжение Кургана

В Кургане из-за аварии на водопроводе в микрорайоне Керамзитный отключено холодное водоснабжение в нескольких домах, включая лицей №12 и детский сад №132.

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