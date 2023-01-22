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Кемеровские полицейские познакомили студентов Кузбасского педагогического колледжа с работой кинологов и кавалеристов

В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники УМВД России по г. Кемерово провели экскурсию для учащихся Кузбасского педагогического колледжа.

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