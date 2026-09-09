Организм Насти Каменских против мовы

Настя Каменских, которая ещё недавно рьяно переходила на украинский и призывала других, вдруг заявила: из-за шести месяцев «мовного режима» у неё образовалась киста и пропал голос.
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