British Airways отменит сотни ключевых рейсов из-за нехватки самолётов

Масштабная отмена представляет собой очередную крупную проблему для западной авиакомпании, которая испытывает трудности с операционной деятельностью после снятия ограничений на поездки, связанных с пандемией.
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