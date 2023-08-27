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Светлана Лобода пожаловалась на работу в России

Светлана Лобода пожаловалась на работу в России

Артистка, которая стала успешной и знаменитой в России, решила изменить свою жизнь. На протяжении многих лет Лобода зарабатывала в России, выпускала хиты, снимала клипы и была на вершине популярности.

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Комментарии
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ЮВ
Юджин Ворофикин
Ничего не потеряем,  если эта проститутка вообще сгинет где- нибудь на просторах ЛГБТ Европы. Даже и не вспомним.
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7 час.
ДЗ
Денис Замилов
Полностью согласен
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7 час.
Станислав
Ключевая фраза от Лободы - «активно выступает» 😁🔥
Ответить
7 час.

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