Артистка, которая стала успешной и знаменитой в России, решила изменить свою жизнь. На протяжении многих лет Лобода зарабатывала в России, выпускала хиты, снимала клипы и была на вершине популярности.
Светлана Лобода пожаловалась на работу в России
Комментарии
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ЮВ
Юджин Ворофикин
Ничего не потеряем, если эта проститутка вообще сгинет где- нибудь на просторах ЛГБТ Европы. Даже и не вспомним.
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7 час.
ДЗ
Денис Замилов
Полностью согласен
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7 час.
Станислав
Ключевая фраза от Лободы - «активно выступает» 😁🔥
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7 час.
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