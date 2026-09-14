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Царьград

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Боец Довод рассказал, как ВС России сбивают дроны ВСУ без риска для гражданских

Боец Довод рассказал, как ВС России сбивают дроны ВСУ без риска для гражданских

Бойцам запрещено вести огонь вне определённого сектора обстрела, чтобы не пострадали мирные жители.Военнослужащие из отряда "БАРС-Сармат" группировки войск "Днепр" уничтожают беспилотники Вооружённых сил Украины вблизи гражданской инфраструктуры Запорожской области, делая это в пределах заранее установленного сектора обстрела.

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