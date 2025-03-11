«Ъ»: В отношениях США и Киева «значительный прогресс»

Обозревая итоги переговоров между делегациями Украины и США в Саудовской Аравии, американские СМИ, как представляется, уделяют основное внимание не столько достигнутым соглашениям, сколько самому факту их достижения.
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