2 over head resistance areas E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! dr_mr lets see how it it going to go some big news today get ready to blow up or down DELL CRWD MRNA seem to be leading the way MU AMD $NASDAQ:HPE will follow $NASDAQ:TWLO.
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