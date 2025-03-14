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Татар-информ

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«Не удивляйтесь, если вдруг увидите на фото из немецкого архива свое отражение»

«Не удивляйтесь, если вдруг увидите на фото из немецкого архива свое отражение»

Известный казанский поисковик, журналист и музейный работник Михаил Черепанов продолжает публикацию учетных карточек советских воинов татарской национальности, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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