«Не удивляйтесь, если вдруг увидите на фото из немецкого архива свое отражение»

Известный казанский поисковик, журналист и музейный работник Михаил Черепанов продолжает публикацию учетных карточек советских воинов татарской национальности, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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