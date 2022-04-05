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Глава МИД Украины Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии

Глава МИД Украины Кулеба обсуждал способы влияния на выборы в Венгрии

Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow Украинский посол в Венгрии в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой обсуждал возможность координации действий с оппозицией для того, чтобы повлиять на выборы в стране.

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