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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Lombardia Trophy. Лопарева и Бриссо, Мразкова и Мразек, Орихара и Пиринен выступят с ритм-танцами

19 сентября на турнире Lombardia Trophy в Бергамо танцевальные дуэты представят ритм-танцы. ISU Challenger Lombardia Trophy Бергамо, Италия Танцы на льду, ритм-танец Начало – 14:30 по московскому времени.

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