Росавиация продлила ограничения на полеты в некоторые аэропорты на юге страны до 13 апреля

Ограничения будут действовать в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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