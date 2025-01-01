Поставки российского газа в Молдову прекращены 

«Газпром» с 7:00 утра 1 января 2025 года прекратил поставки природного газа в Молдову. Как сообщалось ранее, данное решение российская компания приняла в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа.
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