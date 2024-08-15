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Британские министры «добиваются от союзников» одобрения для Украины на использование ракет Storm Shadow вглубь России

Британские министры «добиваются от союзников» одобрения для Украины на использование ракет Storm Shadow вглубь России

Ракеты эти франко-британские.

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