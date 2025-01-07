В рубрику #НАКИПЕЛО Едем час из Новоаннинского: уже ТРИ перевертыша на обочине!!! Трассу Новоаннинского района не чистят.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Едем час из Новоаннинского: уже ТРИ перевертыша на обочине!!! Трассу Новоаннинского района не чистят.