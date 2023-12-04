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Синоптик Тишковец: 25-30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Синоптик Тишковец: 25-30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

В Москве за минувшие сутки выпало 25-30% месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 13 сантиметров снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

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