Синоптик Тишковец: 25-30% месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

В Москве за минувшие сутки выпало 25-30% месячной нормы осадков. На метеостанции ВДНХ зафиксировали 13 сантиметров снега, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии