Военное обозрение

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«Железный герцог» Альба. Начало боевого пути

«Железный герцог» Альба. Начало боевого пути

Fernando Alvarez de Toledo, III Duque de Alba, por Antonio Moro Фернандо Альварес де Толедо, более известный как «железный» или «великий» герцог Альба, был одним из самых знатных грандов Испании.

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