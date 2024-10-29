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В российском городе пожаловались на бьющий из-под земли зловонный фонтан

В российском городе пожаловались на бьющий из-под земли зловонный фонтан

В Петрозаводске из-под земли забил зловонный фонтан, проблему не решают уже неделю. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Весь Петрозаводск | Карелия» в социальной сети «ВКонтакте».

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