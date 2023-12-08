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Школьников Котласа познакомили с профессией повара

Школьников Котласа познакомили с профессией повара

Обучиться поварскому мастерству можно в Котласском педагогическом колледже имени Меркушева. Здесь же реализуется проект My Skills, где студенты старших курсов, будущие повара-кондитеры, проводят мастер-классы для школьников по азам поварского дела.

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