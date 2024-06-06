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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр иностранных дел Венгрии о матче с Россией: «Не нужно путать спорт с геополитикой. Мы не футбольные профессионалы. Если Федерация решит – мы не против»

– Возможно ли проведение товарищеской игры между Россией и Венгрией в этом или следующем году? – Мы придерживаемся позиции, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой.

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