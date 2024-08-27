Оборудование для выпуска электроники в России резко подорожало

Западные санкции не смогли полностью остановить поставки американского, европейского и японского оборудования для производства радиоэлектроники и электронных устройств, однако его стоимость выросла на 40-50 процентов.
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