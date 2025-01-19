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А вы знали, что самый большой комбайн в мире – NEXAT мощностью 1100 л/с?

А вы знали, что самый большой комбайн в мире – NEXAT мощностью 1100 л/с?

﻿﻿Проект NEXAT, разрабатываемый с 2017 года, представляет собой универсальную самоходную платформу с шириной захвата 14 м, оснащенную двумя двигателями Liebherr мощностью 550 л/с, электрическими гусеничными приводами и сменными модулями, подходящими для разных типов системы работы.

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