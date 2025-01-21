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Царьград

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На Дону хотят разделить Азовское море на кластеры для туристов

На Дону хотят разделить Азовское море на кластеры для туристов

В регионе планируют развивать виндсёрфинг и грязелечение.Эксперты из научного центра РАН, расположенного на юге страны, выступили с инициативой зонировать акваторию Азовского моря для развития туризма.

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