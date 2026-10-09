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Цены на российский газ зависят от мировых рынков

Цены на российский газ зависят от мировых рынков

Текущие цены: американский Henry Hub упал до 3 USD/млн BTU, европейский TTF вырос до 903 USD/1000 м³.

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