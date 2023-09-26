Сотрудника свердловского ФСИН отправили под домашний арест

В Нижнем Тагиле сотрудника ФСИН отправили под домашний арест до 22 ноября. Его обвиняют в двух преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе Ленинского райсуда Нижнего Тагила.
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