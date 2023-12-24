Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер заявил о замедлении темпов развития полупроводниковой промышленностиГенеральный директор компании Intel – Пэт Гелсингер – на конференции Manufacturing подтвердил, что темпы развития технологий полупроводниковой промышленности замедлились.
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