Страна и люди
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Страна и люди

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Главе МО РФ Белоусову доложили о поставках в войска современного вооружения

Главе МО РФ Белоусову доложили о поставках в войска современного вооружения

В ходе инспекции Центра управления Сухопутных войск министру обороны РФ Андрею Белоусову доложили о взаимодействии с предприятиями ОПК для оперативной поставки в войска современных образцов вооружения и военной техники.

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