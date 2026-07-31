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Капитан «Локомотива» Митрюшкин — об уходе Батракова: «Читаем новости и ждем»

Капитан «Локомотива» Митрюшкин — об уходе Батракова: «Читаем новости и ждем»

Вратарь и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о возможном уходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в европейский топ-клуб.

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